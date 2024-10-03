Древние цивилизации оставили нам немало сюрпризов. Исследователи то и дело сталкиваются с находкам, которые просто невозможно объяснить с научной точки зрения.
Инопланетные вещи из музеев
Комментарии
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Александр Николаевич
В музеях можно увидеть многие документы, связанные с загадочными «гостями» Земли, и коллекцию предметов внеземного происхождения...
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19 час.
А
Алексей
А нашим горе-учёным не приходит в голову такая мысль, что высокоразвитая цивилизация, и не одна, была уничтожена в прошлом в результате войны, ну а артефакты сохранились.
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6 час.
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