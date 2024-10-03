Инопланетные вещи из музеев

В музеях можно увидеть многие документы, связанные с загадочными «гостями» Земли, и коллекцию предметов внеземного происхождения...

А

Алексей

А нашим горе-учёным не приходит в голову такая мысль, что высокоразвитая цивилизация, и не одна, была уничтожена в прошлом в результате войны, ну а артефакты сохранились.