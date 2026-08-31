GM укрепляет позиции в Канаде: миллиардные инвестиции и гарантии рабочих мест

General Motors закрепила планы по развитию производства в Канаде — сотрудники компании в стране одобрили соглашение, призванное поддержать отрасль в условиях растущих торговых барьеров.
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