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GM укрепляет позиции в Канаде: миллиардные инвестиции и гарантии рабочих мест

GM укрепляет позиции в Канаде: миллиардные инвестиции и гарантии рабочих мест

General Motors закрепила планы по развитию производства в Канаде — сотрудники компании в стране одобрили соглашение, призванное поддержать отрасль в условиях растущих торговых барьеров.

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