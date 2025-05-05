Парад под защитой Пекина? Почему Украина не рискнет атаковать Красную площадь?

Бывший командир добровольческого батальона «Айдар» Евгений Дикий( запрещен в Росссии) заявил, что Украина не нанесёт удар по Красной площади 9 мая из-за вероятного участия в мероприятии председателя КНР Си Цзиньпина.
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