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  • Юрий Вершинин
    👍ШОК! Сын известно...
  • Андрей Шишинов
    "их напористая ценовая стратегия негативно сказывается на реализации российских автомобилей"  А может "дело не в боби...Китайский автопро...
  • Eduard
    Значит лучше делать надо,красить несколько раз,а не корыта выставлять.Машинам год,а уже ржавчина идет!Китайский автопро...

Парад под защитой Пекина? Почему Украина не рискнет атаковать Красную площадь?

Парад под защитой Пекина? Почему Украина не рискнет атаковать Красную площадь?

Бывший командир добровольческого батальона «Айдар» Евгений Дикий( запрещен в Росссии) заявил, что Украина не нанесёт удар по Красной площади 9 мая из-за вероятного участия в мероприятии председателя КНР Си Цзиньпина.

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