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Литовскую спортсменку Дудайте дисквалифицировали за антироссийскую футболку

Литовскую спортсменку Дудайте дисквалифицировали за антироссийскую футболку

Сборная Литвы снялась с чемпионата мира по функциональному фитнесу после того, как одну из спортсменок команды Корнелию Дудайте предупредили о недопустимости демонстрации провокационных надписей в адрес российских спортсменов и попросили ее переодеться.

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