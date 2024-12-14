Литовскую спортсменку Дудайте дисквалифицировали за антироссийскую футболку

Сборная Литвы снялась с чемпионата мира по функциональному фитнесу после того, как одну из спортсменок команды Корнелию Дудайте предупредили о недопустимости демонстрации провокационных надписей в адрес российских спортсменов и попросили ее переодеться.
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