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Вильфанд сообщил, что температура ниже нормы ожидается в трех округах России

Директор Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал ТАСС, что в марте в южных регионах европейской части России, включая Ставропольский и Краснодарский края, а также в Поволжье и на Дальнем Востоке, температура будет ниже средних значений.

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