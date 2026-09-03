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РИА Новый день

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Уборка, обработка и подзимний посев: что нужно сделать на даче осенью

Уборка, обработка и подзимний посев: что нужно сделать на даче осенью

На Урале завершается дачный сезон. Как правильно собрать растительные остатки, обработать почву, защитить деревья и что успеть посадить под зиму, «Новому Дню» рассказала садовод Ольга.

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