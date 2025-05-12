Трамп заставил Европу выйти из летаргии — глава управляющей компании Deutsche Bank

ФРАНКФУРТ (ИА Реалист). Глава одного из крупнейших европейских управляющих активами DWS (входит в группу Deutsche Bank) Штефан Хупс заявил, что политика Дональда Трампа в сфере торговли и безопасности стала «грубой, но действенной встряской» для Европы.
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