Кадры утилизации наземных роботов ВСУ

Расчеты войск беспилотных систем Южной группировки войск за два дня уничтожили более 10 наземных робототехнических комплексов ВСУ в районе пяти населенных пунктов в ДНР.
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