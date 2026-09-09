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Кадры утилизации наземных роботов ВСУ

Кадры утилизации наземных роботов ВСУ

Расчеты войск беспилотных систем Южной группировки войск за два дня уничтожили более 10 наземных робототехнических комплексов ВСУ в районе пяти населенных пунктов в ДНР.

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