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Регионы России

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Канада и Украина согласовали поставки ракет-перехватчиков на $350 млн

Канада и Украина согласовали поставки ракет-перехватчиков на $350 млн

Канада и Украина завершили согласование соглашения о поставках ракет-перехватчиков для систем противовоздушной обороны на сумму $350 млн.

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