Аппарат Уполномоченного Кабардино-Балкарии провел семинар по мерам поддержки бизнеса

Аппарат Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Кабардино-Балкарии Юрия Афасижева провел семинар по мерам поддержки для малого и среднего бизнеса на площадке местной администрации Прохладненского района республики.
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