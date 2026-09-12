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Газета.ру

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Подмосковная спортсменка стала первой на Спартакиаде народов России

Подмосковная спортсменка стала первой на Спартакиаде народов России

Спортсменка из Московской области Алина Шевченко завоевала золото на Спартакиаде народов России по женской борьбе, сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта региона.

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