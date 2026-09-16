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Аргументы недели

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Врач Диланян назвала амброзию, плесень и клещей главными осенними аллергенами

Врач Диланян назвала амброзию, плесень и клещей главными осенними аллергенами

Принято считать, что аллергия — спутник весны. Однако осенью она обостряется не реже. По словам врача-аллерголога-иммунолога Лилит Диланян, окончание весеннего цветения вовсе не означает завершение аллергического сезона.

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