Врач Диланян назвала амброзию, плесень и клещей главными осенними аллергенами

Принято считать, что аллергия — спутник весны. Однако осенью она обостряется не реже. По словам врача-аллерголога-иммунолога Лилит Диланян, окончание весеннего цветения вовсе не означает завершение аллергического сезона.
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