Жителям Юбилейного микрорайона Краснодара на выходных отключат отопление

В многоквартирных домах перестанут работать батареи на время ремонта инженерных сетей.Жители Юбилейного микрорайона Краснодара останутся без отопления на предстоящих выходных из-за устранения утечки на сетях теплоснабжения по ул.
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