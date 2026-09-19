«Месть женомужа*»: внезапно умерла Наташа Рей – автор расследований о половой принадлежности Брижит Макрон

БлокнотРУ Автор расследований о половой принадлежности супруги президента Франции внезапно умерла сразу после победы в суде.
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Анекдот с разными прочтениями:
- Знаете, если б не эти усы, то Вы были бы один в один на лицо с моей женой!
- Но, ведь, нет же у меня усов.
- Так, у жены-то есть!
Да плевать нам на этих поганых лягушатников.
всю жизнь в говне копошится бр
А просто генетический тест провести и предъявить слабо? Сразу все вопросы отпадут. А если не проводят, то....
С учётом исторически сложившего отношения французских властей к своему народу (прямо со средневековья!) такая смерть однозначно вызывает серьёзные подозрения. Как и поставленный диагноз - был ли он объективным.
Жан-Мишель и Эммануэль - сладкая парочка. У одного отрезали, другой пришили. Зато ни один суд мира не признает их брак фиктивным, т.к. у них действительно есть совместное "хозяйство".
Как бы это не звучало кощунственно, но это хорошо и правильно что она умерла там, во Франции, а вот если бы она получила гр-во РФ и умерла бы у нас, во срача было бы во всей еврож.пе....