Любопытно, однако
Любопытно, однакоКуча-мала
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Любопытно, однако

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«Месть женомужа*»: внезапно умерла Наташа Рей – автор расследований о половой принадлежности Брижит Макрон

«Месть женомужа*»: внезапно умерла Наташа Рей – автор расследований о половой принадлежности Брижит Макрон

БлокнотРУ Автор расследований о половой принадлежности супруги президента Франции внезапно умерла сразу после победы в суде.

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Новый комментарий от пользователя
Профиль пользователя Михаил Е
Михаил Е

Анекдот с разными прочтениями:
- Знаете, если б не эти усы, то Вы были бы один в один на лицо с моей женой!
- Но, ведь, нет же у меня усов.
- Так, у жены-то есть!

Профиль пользователя Tigra07
Tigra07

С учётом исторически сложившего отношения французских властей к своему народу (прямо со средневековья!) такая смерть однозначно вызывает серьёзные подозрения. Как и поставленный диагноз - был ли он объективным.

Профиль пользователя Михаил Е
Михаил Е

Жан-Мишель и Эммануэль - сладкая парочка. У одного отрезали, другой пришили.  Зато ни один суд мира не признает их  брак фиктивным, т.к. у них действительно есть совместное "хозяйство".