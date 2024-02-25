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Закон, порядок, государство

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Экипажи боевых кораблей Тихоокеанского флота провели противолодочное учение против «Варшавянок» в Японском море

Экипажи боевых кораблей Тихоокеанского флота провели противолодочное учение против «Варшавянок» в Японском море

МПК «Метель» произвёл залп реактивными глубинными бомбами, а корвет условно применил против субмарин малогабаритный противолодочный и противоторпедный комплекс «Пакет».

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