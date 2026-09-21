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ВЕСТИ КРЫМ

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21 и 22 сентября в Симферополе проходит полуфинал тематического фестиваля-конкурса крымскотатарской культуры и искусства

21 и 22 сентября в Симферополе проходит полуфинал тематического фестиваля-конкурса крымскотатарской культуры и искусства

Ваш браузер не поддерживает видео. Заявки на участие в двух основных номинациях — «Вокал» и «Хореография» — подали более 100 человек.

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