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Китай

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Вице-премьер Госсовета КНР призвал расширять промышленное и инвестиционное сотрудничество со странами ССАГПЗ

Сямэнь, 23 мая /Синьхуа/ -- Вице-премьер Госсовета КНР Дин Сюэсян в четверг призвал наращивать кооперацию в промышленной и инвестиционной сферах со странами Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива /ССАГПЗ/, пообещав предоставить предприятиям из стран ССАГПЗ больше возможностей для инвестирования в Китай.

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