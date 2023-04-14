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Командир ЧВК «Вагнер»: ВСУ в Бахмуте используют своих солдат как «живой щит»

Командир ЧВК «Вагнер»: ВСУ в Бахмуте используют своих солдат как «живой щит»

Украинская армия обороняет Бахмут при помощи «живых щитов» из собственных солдат. Об этом РИА Новости рассказал один из командиров ЧВК «Вагнер», участвовавших в штурме города.

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