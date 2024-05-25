Рогозин рассказал об украинско-американском ударе по системе предупреждения о ракетном нападении на Кубани

Сенатор Совета Федерации от Запорожской области, экс-глава «Роскосмоса» и зампред правительства РФ по ВПК Дмитрий Рогозин в своем телеграм-канале сообщил, что украинская сторона нанесла удар по объекту российской системы предупреждения о ракетном нападении в Краснодарском крае, есть повреждения.