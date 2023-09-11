Делийский дисбаланс

А самым главным событием этого балагана было отсутствие Си и Путина. Правильно они сделали, что не поехали туда общаться с кретином Байденом. Опустили они его ниже некуда, как и весь Запад.

Владимир Алтайцев

Если Путин не хочет своего свержения, то ему надо вспомнить Грозного и Сталина, как те рубили головы боярам, посягавшим на власть в стране. Жестоко? Но эффективно. Жёсткая политика Грозного привела к тому, что Русь во время Великой Смуты выстояла, не рассыпалась, а оставь он в живых всех этих "курбских", ,они бы погубили Русь. Не руби головы "троцким" Сталин, не было бы Великой Победы.