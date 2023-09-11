Политика как она есть

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Делийский дисбаланс

Делийский дисбаланс

Добрый день, Империя. Саммит Большой Двадцатки в Индии завершился тем, что Джо Байден решил покинуть его досрочно, отлетев во Вьетнам.

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Комментарии
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Владимир Алтайцев
А  самым  главным событием этого балагана  было отсутствие  Си и Путина. Правильно они сделали, что не поехали  туда  общаться  с кретином Байденом. Опустили  они его ниже некуда, как и весь Запад.
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7 час.
Владимир Алтайцев
Если Путин не хочет своего свержения, то ему надо вспомнить  Грозного и Сталина, как те рубили  головы боярам, посягавшим на власть в стране. Жестоко? Но эффективно. Жёсткая  политика  Грозного  привела к тому, что Русь во время Великой Смуты  выстояла, не рассыпалась, а оставь он в живых всех этих  &quot;курбских&quot;, ,они бы  погубили Русь. Не  руби головы  &quot;троцким&quot; Сталин, не было  бы Великой  Победы.
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7 час.
Мария Беликова
Верно, но это очень трудно осуществить.
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3 час.

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