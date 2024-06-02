Хабиб Нурмагомедов оценил защиту Махачевым титула чемпиона UFC

Нурмагомедов заявил, что защитивший титул чемпиона UFC Махачев сильно вырос Бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабиб Нурмагомедов оценил защиту россиянином Исламом Махачевым чемпионского пояса в легком весе.
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