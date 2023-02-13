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«Сампдория» – «Интер». Онлайн-трансляция начнется в 22:45

«Сампдория» – «Интер». Онлайн-трансляция начнется в 22:45

«Интер» сыграет с «Сампдорией» на выезде в 22-м туре Серии А.  Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию этого матча.

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