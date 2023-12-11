Глава МИД Венгрии заявил о неготовности ЕС к переговорам о включении Украины в союз

Евросоюз (ЕС) пока не готов к проведению переговоров с Украиной о включении республики в состав альянса, заявил 11 декабря министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто по результатам встречи в Брюсселе с вице-премьером по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольгой Стефанишиной.