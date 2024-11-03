Спасатели пешком добирались до места пожара в горной части Алматы

Огнеборцы пешком добирались до места пожара в горной части Алматы. В МЧС Казахстана рассказали, что пожар произошёл в частном жилом доме в одном из садоводческих товариществ, расположенном в горной части Медеуского района.
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