Тульский водитель оштрафован за взятку автоинспекторам

В Тульской области осудили водителя за попытку подкупа сотрудников госавтоинспекции. 14 мая 2026 года мужчина, остановленный инспекторами на трассе с признаками опьянения, предложил им 20 000 рублей, чтобы избежать ответственности за отказ от медосвидетельствования.
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