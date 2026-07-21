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Тульские новости

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Тульский водитель оштрафован за взятку автоинспекторам

Тульский водитель оштрафован за взятку автоинспекторам

В Тульской области осудили водителя за попытку подкупа сотрудников госавтоинспекции. 14 мая 2026 года мужчина, остановленный инспекторами на трассе с признаками опьянения, предложил им 20 000 рублей, чтобы избежать ответственности за отказ от медосвидетельствования.

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