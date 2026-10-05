Зеленский обещает пережить падение киевских мостов и всё равно ответить России

4 октября, после встречи с Мерцем, Зеленский сказал, что Украина переживёт даже падение мостов через Днепр, но Россия почувствует ответ.
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