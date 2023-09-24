Политика как она есть

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  • Юлия Белова (Ржанова)
    От же ж как они с названием урагана Хилари угадали! Как вы лодку назовёте, так она и поплывёт! А вообще - сколько в и...Погорячее, сэр?
  • Uri Strukow
    Арестович далеко не такой дурак, как выглядит. Скорее всего, он будет одним из немногих, кто соскочит. Или кому почти...Оно что-то там ст...
  • Лариса Шемисова
    А с чего вы взяли, что он "лапшу вешает", он твёрдо уверен, что запад всё равно начнёт воевать с Россией и победит, и...Оно что-то там ст...

Оно что-то там строить собралось...

Оно что-то там строить собралось...

Штатный пропагандист режима Люся Арестович туп, примитивен и бездарен. Непрерывно врать – это единственное умение в его жалкой жизни.

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Комментарии
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US
Uri Strukow
Вижу- все умные на барже по Днепру гребут. Правильно писать- &quot;А Вы, батенька, ко всему ещё и долбо@б&quot;.
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2 час.
Лариса Шемисова
А с чего вы взяли, что он &quot;лапшу вешает&quot;, он твёрдо уверен, что запад всё равно начнёт воевать с Россией и победит, им пойдут огромные репарации и ничего строить он не собирается, на деньги им всё и так построят и наступит рай - никто работать не будет. Это их голубая мечта.
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2 час.
US
Uri Strukow
Арестович далеко не такой дурак, как выглядит. Скорее всего, он будет одним из немногих, кто соскочит. Или кому почти удастся соскочить.
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1 час.

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