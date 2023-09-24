Оно что-то там строить собралось...

Лариса Шемисова

А с чего вы взяли, что он "лапшу вешает", он твёрдо уверен, что запад всё равно начнёт воевать с Россией и победит, им пойдут огромные репарации и ничего строить он не собирается, на деньги им всё и так построят и наступит рай - никто работать не будет. Это их голубая мечта.