Штатный пропагандист режима Люся Арестович туп, примитивен и бездарен. Непрерывно врать – это единственное умение в его жалкой жизни.
Оно что-то там строить собралось...
Комментарии
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US
Uri Strukow
Вижу- все умные на барже по Днепру гребут. Правильно писать- "А Вы, батенька, ко всему ещё и долбо@б".
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2 час.
Лариса Шемисова
А с чего вы взяли, что он "лапшу вешает", он твёрдо уверен, что запад всё равно начнёт воевать с Россией и победит, им пойдут огромные репарации и ничего строить он не собирается, на деньги им всё и так построят и наступит рай - никто работать не будет. Это их голубая мечта.
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2 час.
US
Uri Strukow
Арестович далеко не такой дурак, как выглядит. Скорее всего, он будет одним из немногих, кто соскочит. Или кому почти удастся соскочить.
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1 час.
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