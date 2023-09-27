Одну из улиц частично перекрыли в Алматы

Проезд по улице Маметовой частично перекрыли в южной столице на двое суток, передает inAlmaty.kz. Как сообщили в ТОО "Алматинские тепловые сети", С 10:00 часов 27 сентября до 21:00 часов 29 сентября в Медеуском районе Алматы будет закрыт проезд для автотранспорта по улице Маметовой, от улицы Панфилова до проспекта Назарбаева в восточном направлении.