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Одну из улиц частично перекрыли в Алматы

Одну из улиц частично перекрыли в Алматы

Проезд по улице Маметовой частично перекрыли в южной столице на двое суток, передает inAlmaty.kz. Как сообщили в ТОО "Алматинские тепловые сети", С 10:00 часов 27 сентября до 21:00 часов 29 сентября в Медеуском районе Алматы будет закрыт проезд для автотранспорта по улице Маметовой, от улицы Панфилова до проспекта Назарбаева в восточном направлении.

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