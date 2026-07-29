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«Ювентус» выкупит Коло-Муани у «ПСЖ» за 38+12 млн евро после аренды. Форвард подпишет контракт на 5 лет и будет зарабатывать 5,5+1,5 млн евро за сезон

Стали известны условия перехода Рандаля Коло-Муани в « Ювентус ».  Ранее сообщалось , что туринский клуб возьмет форварда « ПСЖ » в аренду с обязательным выкупом.

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