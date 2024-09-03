Изображение сгенерировано ИИ© РИА Новости / Сгенерировано ИИ4K прочтений Вчера Владимир Корнилов Побеждают "враги демократии и друзья Путина" — таков итог выборов в земельные парламенты (ландтаги) восточногерманских Саксонии и Тюрингии, по словам Катрин Геринг-Эккардт, вице-президента бундестага от партии "Зеленые".
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии