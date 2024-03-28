Стоимость активов «Эталона» достигла рекордных 303 млрд рублей по состоянию на 31 декабря 2023 года против 288 млрд рублей годом ранее, что эквивалентно 789 рублям на одну глобальную депозитарную расписку (ГДР) компании.
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