На Стандартной улице сгорел ангар

В воскресенье, 26 февраля, на Стандартной улице, дом 6, стр.10 произошел пожар. Об этом сообщает пресс-служба Департамента по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности города Москвы.

