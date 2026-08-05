Стратегическая ошибка Петра I

Пётр I, как известно, прорубил окно в Европу. Сделал он это на севере – в Балтийском море. Но начинал-то на юге… 330 лет назад, 6 августа 1696 года, Пётр распорядился начать строительство на мысу Таганий Рог гавани для военно-морского флота, которая должна была стать плацдармом для дальнейшей российской экспансии на юг .