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Стратегическая ошибка Петра I

Стратегическая ошибка Петра I

Пётр I, как известно, прорубил окно в Европу. Сделал он это на севере – в Балтийском море. Но начинал-то на юге… 330 лет назад, 6 августа 1696 года, Пётр распорядился начать строительство на мысу Таганий Рог гавани для военно-морского флота, которая должна была стать плацдармом для дальнейшей российской экспансии на юг .

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