Помните, летом был случай, когда грузины освистали лайнер с туристами из России в Батуми. Тогда за всю нашу Родину пришлось отдуваться одному мужику, который корчил рожицы на верхней палубе, дразня и без того разъярённую толпу на суше.
На смену лайнеру с русскими туристами, который освистали грузины, к берегам страны движется флот РФ
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Алексей Горшков
Ответить
3 час.
Саша Дунаев
Кто будет против, у того проверитить прописку где раньше жил, если из НАТО то думайте что делать.
Ответить
3 час.
Александр Пономарев
Если мы пытаемся таким образом отвести Черноморский флот от атак украинских беспилотников, то весьма сомнительная идея, с учетом близости Турции и Грузии. Если мы хотим иметь возможность запереть Босфор и потопить прямо в канале первое же военно судно США, то нам достаточно там иметь один-два малых ракетоносца и небольшую причальную стенку. База нам ам не нужна.
Ответить
24 мин.
Свежие комментарии