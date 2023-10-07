На смену лайнеру с русскими туристами, который освистали грузины, к берегам страны движется флот РФ

Кто будет против, у того проверитить прописку где раньше жил, если из НАТО то думайте что делать.

Александр Пономарев

Если мы пытаемся таким образом отвести Черноморский флот от атак украинских беспилотников, то весьма сомнительная идея, с учетом близости Турции и Грузии. Если мы хотим иметь возможность запереть Босфор и потопить прямо в канале первое же военно судно США, то нам достаточно там иметь один-два малых ракетоносца и небольшую причальную стенку. База нам ам не нужна.