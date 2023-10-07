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На смену лайнеру с русскими туристами, который освистали грузины, к берегам страны движется флот РФ

На смену лайнеру с русскими туристами, который освистали грузины, к берегам страны движется флот РФ

Помните, летом был случай, когда грузины освистали лайнер с туристами из России в Батуми. Тогда за всю нашу Родину пришлось отдуваться одному мужику, который корчил рожицы на верхней палубе, дразня и без того разъярённую толпу на суше.

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Комментарии
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Алексей Горшков
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3 час.
Саша Дунаев
Кто будет против,  у того  проверитить прописку где раньше жил, если  из НАТО  то думайте  что  делать.
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3 час.
Александр Пономарев
Если мы пытаемся таким образом отвести Черноморский флот от атак украинских беспилотников, то весьма сомнительная идея, с учетом близости Турции и Грузии. Если мы хотим иметь возможность запереть Босфор и потопить прямо в канале первое же военно судно США, то нам достаточно там иметь один-два малых ракетоносца и небольшую причальную стенку. База нам ам не нужна.
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24 мин.

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