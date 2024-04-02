Спуск корабля на воду в Китае пошел не по плану: судно решило прилечь на бок. Видео

Дмитрий Гурин

Стандартная ошибка докеров, прочих спецов вместе с командой судна. Понадеялись друг на друга, понятное дело расчеты по тригонометрии плюс физика 4 класс (формула Архимеда) не для всяких умов. Боцмаааа сцука!!! Хрена балластные цистерны не заполнил??? Кстати физику нам преподавала Болгарка по национальности и она ввела некоторые связующие понятия для формул. в часности формула Архимеда она дала ассоциацию с произношением "Роза" только по Болгарски "Рожвэ". Сама формула- F= ρ (ро) х g (же) х V (вэ).