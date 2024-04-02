В Китае стали спускать на воду новый сухогруз, но процесс почти сразу пошел не по плану. Торжественную церемонию пришлось прервать, а вся ситуация попала на видео.
Спуск корабля на воду в Китае пошел не по плану: судно решило прилечь на бок. Видео
Комментарии
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Дмитрий Гурин
Стандартная ошибка докеров, прочих спецов вместе с командой судна. Понадеялись друг на друга, понятное дело расчеты по тригонометрии плюс физика 4 класс (формула Архимеда) не для всяких умов. Боцмаааа сцука!!! Хрена балластные цистерны не заполнил??? Кстати физику нам преподавала Болгарка по национальности и она ввела некоторые связующие понятия для формул. в часности формула Архимеда она дала ассоциацию с произношением "Роза" только по Болгарски "Рожвэ". Сама формула- F= ρ (ро) х g (же) х V (вэ).
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18 час.
лл
лина любимцева
Раздолбайство процветает. Что в России, что в Китае. Только в России все спускают "на тормозах", а в Китае виновных обязательно НАКАЖУТ.
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15 час.
LD
Leon Dan
Значит бутылка не разбилась.
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13 час.
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