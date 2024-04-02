TRENDYMEN
TRENDYMENЛЕНТАДЕНЬГИПРОСТРАНСТВОСТИЛЬWISH LISTДЕВУШКИПУТЕШЕСТВИЯ
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

TRENDYMEN

39 333 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Леонид Руси
    Если следовать этим правилам, то не будет болезней. А для этого нужно ещё пить кальций на ночь... витамин А и Е кажды...5 вещей замедляющ...
  • Харченко Александр
    Зачем писать такую хрень на серьезном сайтеЧемпион нарядился...

Спуск корабля на воду в Китае пошел не по плану: судно решило прилечь на бок. Видео

Спуск корабля на воду в Китае пошел не по плану: судно решило прилечь на бок. Видео

В Китае стали спускать на воду новый сухогруз, но процесс почти сразу пошел не по плану. Торжественную церемонию пришлось прервать, а вся ситуация попала на видео.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Дмитрий Гурин
Стандартная ошибка докеров, прочих спецов вместе с командой судна. Понадеялись друг на друга, понятное дело расчеты по тригонометрии плюс физика 4 класс (формула Архимеда) не для всяких умов.  Боцмаааа сцука!!! Хрена балластные цистерны не заполнил??? Кстати физику нам преподавала Болгарка по национальности и она ввела некоторые связующие понятия для формул. в часности формула Архимеда она дала ассоциацию с произношением &quot;Роза&quot; только по Болгарски &quot;Рожвэ&quot;. Сама формула- F= ρ (ро) х g (же) х V (вэ).
Ответить
18 час.
лл
лина любимцева
Раздолбайство процветает. Что в России, что в Китае. Только в России все спускают &quot;на тормозах&quot;, а в Китае виновных обязательно НАКАЖУТ.
Ответить
15 час.
LD
Leon Dan
Значит бутылка не разбилась.
Ответить
13 час.

Картина дня

наверх