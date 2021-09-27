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Как в России отреагировали на вылет с чемпионата мира по мини-футболу

Как в России отреагировали на вылет с чемпионата мира по мини-футболу

Сборная России по мини-футболу после серебряных медалей прошлого чемпионата мира всерьез рассчитывала на победу на мундиале-2021, однако ее надежды разрушила национальная команда Аргентины, взявшая верх в драматичной серии послематчевых пенальти.

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