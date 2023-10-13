Хай-Бразил: легендарный остров-призрак в Ирландии

Хай-Бразил – это таинственный остров, появлявшийся на картах с 1325 по 1800-е годы. Согласно ирландским мифам, он был покрыт туманом, за исключением одного дня в семь лет, когда остров становился видимым, но добраться до него все равно было нельзя.
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