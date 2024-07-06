Аршавин раскритиковал судейство в матче Евро-2024 между Испанией и Германией

Бывший футболист сборной России и петербургского "Зенита" Андрей Аршавин остался недоволен работой главного арбитра матча четвертьфинала чемпионата Европы - 2024 между сборными Испании и Португалии Энтони Тейлора.
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