В области утверждён порядок предоставления новой социальной услуги по краткосрочному присмотру за ребёнком «Социальная няня».
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В области утверждён порядок предоставления новой социальной услуги по краткосрочному присмотру за ребёнком «Социальная няня».