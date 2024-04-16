Джонсон вынесет на голосование отдельный законопроект о помощи США Украине

Спикер Палаты представителей Соединенных Штатов Майк Джонсон вынесет на голосование конгрессменов отдельный законопроект об американской помощи Украине на 60 млрд долларов вместо общего запроса Белого дома на цели национальной безопасности, включающего также помощь Израилю и Тайваню.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии