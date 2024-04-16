Аргументы недели
ГлавнаяПолитикаЭкономикаШпионажАрмияИсторияКультураШоубизнес
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Аргументы недели

98 851 подписчик

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Александр Ялунин
    Красивая стерва.Премьер Силиня: Л...
  • Александр Макеев
    При тем пе уничтожения в среднем по одной тысяче нацистов и насильно мобилизованных украинцев, одвухсотить 100 тысяч ...Военкоры сообщили...
  • Валерий Ямщиков
    ТЕБЯ ГАНДОН -НИКТО НЕ ПРОСИЛ ВСТРЕВАТЬ! ОТСОСИ У СЕБЯ, ЕСЛИ ПОЛУЧИТСЯ, ТВАРЬ ХУЕ,,СНАЯ!Рогозин заявил, ч...

Джонсон вынесет на голосование отдельный законопроект о помощи США Украине

Джонсон вынесет на голосование отдельный законопроект о помощи США Украине

Спикер Палаты представителей Соединенных Штатов Майк Джонсон вынесет на голосование конгрессменов отдельный законопроект об американской помощи Украине на 60 млрд долларов вместо общего запроса Белого дома на цели национальной безопасности, включающего также помощь Израилю и Тайваню.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх