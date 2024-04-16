Джонсон вынесет на голосование отдельный законопроект о помощи США Украине

Спикер Палаты представителей Соединенных Штатов Майк Джонсон вынесет на голосование конгрессменов отдельный законопроект об американской помощи Украине на 60 млрд долларов вместо общего запроса Белого дома на цели национальной безопасности, включающего также помощь Израилю и Тайваню.