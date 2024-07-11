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Закон и Порядок

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Кавказцы пожаловались Путину на депутата Госдумы Владислава Даванкова

Кавказцы пожаловались Путину на депутата Госдумы Владислава Даванкова

В РОССИЮ ПРИШЛА "СВЯЩЕННАЯ ВОЙНА": "БОЙЦЫ СВО" ПРОСЯТ ПУТИНА ЗАЩИТИТЬ НИКАБЫ. ЗАПАД НАЧИНАЕТ ВЫИГРЫВАТЬ О том, что Запад, его украинские вассалы и радикальный исламистский интернационал спелись с целью уничтожить Россию, известно далеко не вчера.

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