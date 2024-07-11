Кавказцы пожаловались Путину на депутата Госдумы Владислава Даванкова

В РОССИЮ ПРИШЛА "СВЯЩЕННАЯ ВОЙНА": "БОЙЦЫ СВО" ПРОСЯТ ПУТИНА ЗАЩИТИТЬ НИКАБЫ. ЗАПАД НАЧИНАЕТ ВЫИГРЫВАТЬ О том, что Запад, его украинские вассалы и радикальный исламистский интернационал спелись с целью уничтожить Россию, известно далеко не вчера.