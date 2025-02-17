Аферисты в России начали использовать схемы с цифровым рублем

В Рунете зафиксированы первые киберпреступления, связанные с темой цифрового рубля. Уже появились схемы с продажей флеш-накопителей, якобы содержащих цифровые рубли, разнообразные формы квазиинвестирования, фишинг и другие форматы мошенничества, рассказал «Известиям» руководитель департамента информационно-аналитических исследований компании T.