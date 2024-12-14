Заблокированный Viber в России: как обойти ограничения и продолжить общение Татьяна СергееваПопулярный мессенджер Viber теперь заблокирован на территории России, и это решение стало результатом длительной борьбы с нарушениями законодательства.
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