Путин: у РФ много друзей в США, один из них — Стивен Сигал, лучший посланец мира

У России много друзей в США, один из них — американский актере и режиссер Стивен Сигал. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на пленарной сессии Восточного экономического форума (ВЭФ), пишет РИА Новости.
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