Загадка Кольской скважины: что на глубине 12 км обнаружили ученые СССР

Одним из чудес технического прогресса в СССР стала сверхглубокая Кольская скважина глубиной в 12 км 262 м! Что обнаружили ученые в 12-километровой скважине и какие открытия сделали? Давайте разбираться вместе.
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