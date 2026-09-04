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Лунный календарь ставит дедлайн на 26 сентября: какие дачные работы лучше не переносить

Лунный календарь ставит дедлайн на 26 сентября: какие дачные работы лучше не переносить

26 сентября ожидается полнолуние, которое традиционно считается пиком лунной активности. В этот период соки растений максимально поднимаются от корней к верхушкам, наполняя плоды жизненной силой.

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