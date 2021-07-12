За прошедшие сутки в стране зарегистрировано 3899 новых случаев

За прошедшие сутки зарегистрировано 3899 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, из них:⠀ в городе Нур-Султан – 950, в городе Алматы – 638, в городе Шымкенте – 264, в Акмолинской области – 139, в Актюбинской области – 55, в Алматинской области – 85, в Атырауской области – 290, в ВКО – 68, в Жамбылской области – 66, в ЗКО – 215, в Карагандинской области – 603, в Костанайской области – 92, в Кызылординской области – 64, в Мангистауской области – 126, в Павлодарской области – 142, в СКО – 31, в Туркестанской области – 71.