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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Бобровский пропускает не менее 4 шайб за игру в серии с «Торонто» при 84% сэйвов. В 3-м матче он отразил 27 бросков из 31, в том числе 8 – в овертайме

Вратарь «Флориды» вышел в старте на третий матч серии второго раунда Кубка Стэнли против «Лифс» (5:4 ОТ, 1-2).

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