В уголовном деле экс-мэра Сочи появились новые детали

В уголовном деле бывшего мэра Сочи Алексея Копайгородского, обвиняемого по части 4 статьи 160 УК РФ («присвоение или растрата чужого имущества организованной группой либо в особо крупном размере»), появились новые детали.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии