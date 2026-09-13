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FiNE NEWS

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Экономист Филип Пилкингтон раскритиковал заявление главы МИД Польши о возможной войне с Россией

Ирландский экономист и аналитик Филип Пилкингтон выступил с критикой в адрес главы Министерства иностранных дел Польши Радослава Сикорского после его заявления о возможности военного столкновения с Россией.

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